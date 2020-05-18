Минздрав: пока нет данных о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Достоверных данных о восприимчивости человека к новой коронавирусной инфекции в зависимости от его резус-фактора пока нет, сообщили порталу стопкоронавирус.рф в Минздраве России.

"На данный момент достоверной статистики по восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте в понедельник.

В Минздраве также отметили, что человеку, выписанному из стационара после выздоровления от COVID-19, выдают на руки выписку из истории болезни. Если же человек лечился на дому - справку от участкового врача. "После лечения коронавируса на дому в обязательном порядке необходимо пройти контрольное лабораторное тестирование", - говорится в сообщении.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что больше всего среди заразившихся коронавирусной инфекцией людей со второй группой крови, меньше всего - с четвертой. При этом она пояснила, что это может быть связано с частотой представленности групп крови, так как вторая группа является самой распространенной в популяции.