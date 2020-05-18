Жителя Сочи привлекли к административной ответственности за попытку сбежать из обсерватора

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Мужчину, находящегося на изоляции в обсерваторе Сочи, привлекли к административной ответственности за попытку побега. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в понедельник.

Видеозапись погони росгвардейцев за мужчиной ранее появилась в социальных сетях.

"В Сочи военнослужащие Росгвардии пресекли попытку мужчины покинуть обсерватор. Он привлечен к административной ответственности в рамках действующего законодательства РФ", - сообщили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах Краснодарского края уточнил ТАСС, что на гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов.