Число проводимых в Дагестане тестов на коронавирус выросло до 1,5 тыс. в сутки

МАХАЧКАЛА, 18 мая /ТАСС/. Количество выполняемых в Дагестане тестов на коронавирус выросло до 1,5 тыс. в день, необходимо довести это число до 3 тыс. в день, сообщил глава региона Владимир Васильев в понедельник в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам очень важно выйти на уровень 3 тыс. тестов в сутки. За последнее время <…> у нас увеличилось количество тестов, существенно выросло, до 1,5 тыс. Но надо двигаться дальше", - сказал Васильев.

Он добавил, что для увеличения количества проводимых тестов необходимо не только решить вопрос по оптимизации деятельности органов здравоохранения, но также поставки в республику необходимых реактивов и реагентов.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследовано более 35 тысяч человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.