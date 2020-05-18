{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число проводимых в Дагестане тестов на коронавирус выросло до 1,5 тыс. в сутки

Глава региона Владимир Васильев отметил, что для увеличения количества проводимых тестов необходимо оптимизировать деятельность органов здравоохранения, а также решить вопрос поставок в республику необходимых реактивов и реагентов

МАХАЧКАЛА, 18 мая /ТАСС/. Количество выполняемых в Дагестане тестов на коронавирус выросло до 1,5 тыс. в день, необходимо довести это число до 3 тыс. в день, сообщил глава региона Владимир Васильев в понедельник в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам очень важно выйти на уровень 3 тыс. тестов в сутки. За последнее время <…> у нас увеличилось количество тестов, существенно выросло, до 1,5 тыс. Но надо двигаться дальше", - сказал Васильев.

Он добавил, что для увеличения количества проводимых тестов необходимо не только решить вопрос по оптимизации деятельности органов здравоохранения, но также поставки в республику необходимых реактивов и реагентов.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследовано более 35 тысяч человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин 19 мая проведет совещание о выплатах медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным вице-премьерам и министрам тщательно подготовиться к докладу главе государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС