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Глава Дагестана попросил построить инфекционный госпиталь в республике

Владимир Владимиров отметил, что в регионе сложная ситуация с острыми кишечными инфекциями

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев попросил федеральные власти построить в республике инфекционный госпиталь. Об этом он заявил в ходе совещания в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

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"Мы бы хотели попросить, чтобы развернули инфекционный госпиталь. У нас много острых кишечных инфекций пока. У нас непростая ситуация с инфекциями. Мы имеем порт, мы расположены на историческом большом пути. Проходит движение большегрузных автомобилей, плюс у нас наращивает потенциал Каспийская флотилия", - обратился Владимир Васильев.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 человек за сутки), 1 807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследованы более 35 тысяч человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

Теги
РоссияДагестан
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