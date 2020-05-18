Власти Дагестана ужесточили контроль за оборотом лекарств в регионе

"По лекарствам - здесь тоже подвижки, мы понимаем, что не сразу, и не все, и не всем, но сейчас видим, что отношение меняется, и в больших объемах к нам поступают лекарства. Мы внимательно смотрим за этим, установили жесткий контроль, чтобы не было злоупотреблений. Хочу еще раз подчеркнуть, сейчас я думаю услышат все, что и прокуратура, и правоохранительные органы работают в этом направлении, поэтому если кто-то пытается нажиться на лекарствах, завышает цены, к стыду нашему, [такие] есть и такие обращения приходят, я еще раз говорю: спрос будет неукоснительным, неизбежным и строгим", - сказал он на совещании о распространении коронавируса в республике.

Также Васильев заявил, что власти региона не скрывают реальную ситуацию с распространением коронавируса и предоставляют всю информации о количестве умерших пациентов.

"Не стал бы говорить о цифрах, они сегодня есть, и они благодаря последовательной работе сегодня объективно отражают реальную ситуацию: то, что у нас идет по цифрам, все совпадает с теми, которые поступают в наш центральный штаб, федеральный. У нас здесь были вопросы в республике, и мне задавали их, что вы [власти республики] скрываете количество смертей. Я выступил сам, сейчас выступил министр здравоохранения: мы не скрываем, мы называем все, как есть", - отметил он на совещании о ситуации с распространением COVID-19 в регионе.

При этом Васильев отметил, что в регионе уже в 2018 и 2019 годах фиксировалось ежегодно более 1,3 тыс. смертей от болезней органов дыхания, в частности от хронической обструктивной болезни легких. "Почему мы не можем точно сказать, что этот человек умер от, допустим, пневмонии или же от коронавируса, или от чего-то еще. В 2018 году ушли из жизни по причине болезни органов дыхания в республике 1 374 человека, тогда мы про COVID ничего не слышали в 2018 году, в 2019 - 1 368 человек. Я опросил специалистов пульмонологов: что самое опасное, оказывается, у нас есть умершие от хронической обструктивной болезни легких, сокращенно ХОБЛ. Это прогрессирующее, угрожающее жизни заболевание легких, вызывающее одышку. Так вот это у нас еще в прошлом-позапрошлом годах, представляете, какой ущерб несло нашему обществу", - сказал он.

Глава региона отметил, что причины смертей предстоит детально проанализировать. "И когда кто-то у нас в стране или за рубежом говорит: "вы скрываете", то здесь просто не получится так легко разделить [причины смерти], нам предстоит все это проанализировать", - сказал он.

Васильев также подчеркнул, что в регионе лишь 3% жителей дают разрешение проводить патологоанатомические исследования. "Это такой нравственный вопрос, нам предстоит о нем подумать", - сказал он.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1 807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человек с коронавирусом, обследовано более 35 тыс., из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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