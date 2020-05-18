{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Дагестана ужесточили контроль за оборотом лекарств в регионе

По словам главы региона Владимира Васильева, в республике зафиксировали случаи завышения цен на лекарства

НОВО-ОГАРЕВО, 18 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана будут жестко контролировать оборот лекарственных изделий и пресекать все попытки "нажиться" на их продаже. Об этом в понедельник доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Владимир Васильев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По лекарствам - здесь тоже подвижки, мы понимаем, что не сразу, и не все, и не всем, но сейчас видим, что отношение меняется, и в больших объемах к нам поступают лекарства. Мы внимательно смотрим за этим, установили жесткий контроль, чтобы не было злоупотреблений. Хочу еще раз подчеркнуть, сейчас я думаю услышат все, что и прокуратура, и правоохранительные органы работают в этом направлении, поэтому если кто-то пытается нажиться на лекарствах, завышает цены, к стыду нашему, [такие] есть и такие обращения приходят, я еще раз говорю: спрос будет неукоснительным, неизбежным и строгим", - сказал он на совещании о распространении коронавируса в республике.

Также Васильев заявил, что власти региона не скрывают реальную ситуацию с распространением коронавируса и предоставляют всю информации о количестве умерших пациентов. 

"Не стал бы говорить о цифрах, они сегодня есть, и они благодаря последовательной работе сегодня объективно отражают реальную ситуацию: то, что у нас идет по цифрам, все совпадает с теми, которые поступают в наш центральный штаб, федеральный. У нас здесь были вопросы в республике, и мне задавали их, что вы [власти республики] скрываете количество смертей. Я выступил сам, сейчас выступил министр здравоохранения: мы не скрываем, мы называем все, как есть", - отметил он на совещании о ситуации с распространением COVID-19 в регионе.

При этом Васильев отметил, что в регионе уже в 2018 и 2019 годах фиксировалось ежегодно более 1,3 тыс. смертей от болезней органов дыхания, в частности от хронической обструктивной болезни легких. "Почему мы не можем точно сказать, что этот человек умер от, допустим, пневмонии или же от коронавируса, или от чего-то еще. В 2018 году ушли из жизни по причине болезни органов дыхания в республике 1 374 человека, тогда мы про COVID ничего не слышали в 2018 году, в 2019 - 1 368 человек. Я опросил специалистов пульмонологов: что самое опасное, оказывается, у нас есть умершие от хронической обструктивной болезни легких, сокращенно ХОБЛ. Это прогрессирующее, угрожающее жизни заболевание легких, вызывающее одышку. Так вот это у нас еще в прошлом-позапрошлом годах, представляете, какой ущерб несло нашему обществу", - сказал он.

Глава региона отметил, что причины смертей предстоит детально проанализировать. "И когда кто-то у нас в стране или за рубежом говорит: "вы скрываете", то здесь просто не получится так легко разделить [причины смерти], нам предстоит все это проанализировать", - сказал он.

Васильев также подчеркнул, что в регионе лишь 3% жителей дают разрешение проводить патологоанатомические исследования. "Это такой нравственный вопрос, нам предстоит о нем подумать", - сказал он.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1 807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человек с коронавирусом, обследовано более 35 тыс., из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (15:48 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВасильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пациентов госпиталя в "Ленэкспо" будут размещать группами по заболеваниям
Губернатор Александр Беглов поручил обеспечить дополнительное зонирование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС