Депутат подал иск к Мосгордуме с требованием отмены штрафа за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме с требованием отменить статью 3.18.1 столичного КоАП (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). Об этом ТАСС сообщила юрист организации "Правозащита Открытки" Алена Борисова, которая представляет интересы Котова.

"Мы подали иск в Мосгорсуд. Дата заседания пока не назначена. В нашем исковом заявлении мы требуем отменить ст. 3.18.1 КоАП города Москвы. С нашей точки зрения, данная норма нарушает право москвичей на защиту, так как постановления о таких штрафах выносятся без протоколов и судебных заседаний, благодаря видеокамерам и данным приложения", - рассказала она.

Борисова отметила, что данная статья КоАП Москвы может применяться лишь при отсутствии аналогичной нормы в федеральном законодательстве. "Однако в КоАП РФ также в апреле появилась статья 20.6.1 с санкциями от 1 до 30 тысячи рублей за нарушение правил режима повышенной готовности. Конституционный суд указывал уже на необходимость единообразного применения законодательства", - отметила юрист.

Согласно ст. 3.18.1 КоАП Москвы, в частности автовладельцы за вождение машины без пропусков могут быть оштрафованы на 5 тыс. рублей, а заразившиеся коронавирусом за отсутствие отчетности в приложении "Социальный мониторинг" - на 4 тыс. рублей.