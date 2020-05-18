Власти Дагестана уточнят число умерших от коронавируса и пневмонии медиков

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Дагестана, где ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает вызывать опасения, уточнят количество медиков, умерших от коронавируса и пневмонии. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Владимир Васильев.

Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов ранее сообщил, что количество умерших от внебольничной пневмонии в Дагестане достигло 657 человек, еще 29 человек умерли от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции, среди умерших - более 40 врачей и медработников. В понедельник муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности субъекта сообщил, что умерли 50 медиков.

"Мы цифры уточним с минздравом, разбираемся. Наш уважаемый муфтий назвал 50, министр назвал 40. Это чрезвычайное происшествие, когда врач не только не помог другому, но и сам погиб", - сказал Васильев.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 человек за сутки), 1807 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 29 человека с COVID-19, обследовано более 35 тысяч человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.