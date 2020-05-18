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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ заявил, что большинство населения мира остается подверженным коронавирусу

Риск остается очень высоким, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Менее 10% населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу, то есть большинство людей по-прежнему может подхватить эту инфекцию. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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"Серологические исследования рисуют вполне четкую картину, - отметил он. - Даже в самых серьезно затронутых странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран - менее 10%. Другим словами, большинство населения мира остается подвержено данному вирусу".

"Риск остается очень высоким, а впереди у нас очень долгий путь", - констатировал глава ВОЗ.

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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