Глава ВОЗ заявил, что большинство населения мира остается подверженным коронавирусу

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Менее 10% населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу, то есть большинство людей по-прежнему может подхватить эту инфекцию. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Тесты на антитела к коронавирусу не панацея.

Тесты на антитела к коронавирусу не панацея. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Серологические исследования рисуют вполне четкую картину, - отметил он. - Даже в самых серьезно затронутых странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран - менее 10%. Другим словами, большинство населения мира остается подвержено данному вирусу".

"Риск остается очень высоким, а впереди у нас очень долгий путь", - констатировал глава ВОЗ.