В Архангельске выявили нарушения в выплате надбавок сотрудникам скорой помощи

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Архангельская прокуратура установила, что руководство "Архангельской областной клинической станции скорой медицинской помощи" не выплатило стимулирующие надбавки за работу с пациентами с коронавирусом 43 сотрудникам станции. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов подчеркнул, что выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом, по всей стране должны быть направлены до середины мая. Правительству Российской Федерации и Минздраву поручено обеспечивать постоянный мониторинг и координацию этих процессов.

"Установлено, что работодателем в нарушение установленных требований не выплачены надбавки стимулирующего характера 43 фельдшерам и медицинским сестрам по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки послужили размещенные в интернете сообщения о том, что сотрудники станции не получи установленные надбавки.

По результатам проверки, руководство ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи" внесено представление с требованием произвести необходимые выплаты.