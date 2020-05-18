В Ардонском районе Северной Осетии коронавирус подтвердили у 30 медиков

"Всего в Ардонском районе выявлено 206 заболевших. На прошлой неделе по соотношению численности заболевших на тысячу населения район был на втором месте после Правобережного, а вчера мы вышли на первое место. Одна из причин роста - невыполнение условий самоизоляции, то, о чем мы просили изначально. Не выполняется и указ главы по масочному режиму, по минимизации участия в больших мероприятиях с массовым скоплением людей", - сказал Тотров.

По его словам, среди заразившихся оказалось и около 30 сотрудников районной ЦРБ. Из-за острой нехватки работников в больницу из кадрового резерва были направлены медики со всех районов республики, а также более 30 человек из медколледжа республики.

По словам главы района, "почти полностью парализована работа скорой помощи". В настоящее время в "скорой" начали работать специалисты больницы. "Эти люди не совсем адаптированы под эту работу, им пришлось перепрофилироваться. Также полностью перепрофилирована под работу с пациентами с коронавирусом Ардонская больница. Составлен график, больных привозят со всей республики. Там сейчас проходят лечение более 70 человек с COVID-19. Всего 135 коек развернуто", - сказал Тотров.

Он обратился к жителям района с просьбой соблюдать масочный режим. "Есть очень большая группа людей, которая изначально с недоверием относилась к информации по коронавирусу, очень скептически относилась к нашим призывам. По этой причине, к сожалению, у нас в районе сложилась такая обстановка сейчас", - отметил Тотров.

В республике зафиксировано 2 242 случая заражения коронавирусом. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 041 человек находится на амбулаторном лечении, 136 - в больницах, 1 050 выздоровели, 15 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 752 человека.