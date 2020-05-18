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СК возбудил дело после жалоб сирот-инвалидов на выделение жилья в Орловской области

Ранее несколько местных СМИ сообщили, что 12 воспитанников Болховского дома-интерната длительное время не могут получить положенное им жилье

ОРЕЛ, 18 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили в Орловской области уголовное дело по факту нарушения жилищных прав воспитанников Болховского дома интерната для детей с инвалидностью. Об этом в понедельник сообщается на сайте СК по региону.

Ранее несколько местных СМИ сообщил, что из-за нехватки бюджетных средств выпускникам интерната не выделяется положенное жилье. В связи с этим прокуратура начала проверку.

"Следственными органами СК России по Орловской области по материалам региональных средств массовой информации и по предоставленным материалам общенадзорной прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Как установлено в ходе предварительной проверки, 12 воспитанников Болховского дома-интерната, которые признаны нуждающимися в обеспечении жильем, на протяжении длительного времени не могут получить его. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления.

Болховский дом-интернат для детей с физическими недостатками создавался в годы Великой Отечественной войны и имел всесоюзное значение. Сегодня интернат предоставляет комплекс социальных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья с 4 до 18 лет. Кроме того, на базе учреждения действует отделение социально-профессиональной реабилитации с постинтернатным сопровождением молодых людей в возрасте 18-25 лет с обеспечением проживания.

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РоссияОрловская область
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