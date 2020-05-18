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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство распорядилось выплатить премии врачам госпиталя МВД в Москве без учета часов

Согласно распоряжению, врачи получат 80 тыс. рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство распорядилось выплачивать премии врачам госпиталя МВД в Москве, работающим с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией, без учета часов за отработанное время. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"МВД России обеспечить осуществление федеральным казенным учреждением здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Москве" выплат стимулирующего характера медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в соответствии с занимаемой должностью", - говорится в документе.

Также документом исключаются слова "за фактически отработанное время".

Согласно распоряжению, врачи получат 80 тыс. рублей в месяц, средний и младший медицинский персонал - 50 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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