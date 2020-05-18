Власти Ненецкого АО введут масочный режим с 22 мая

ТАСС, 18 мая. Масочный режим начнет действовать на территории Ненецкого автономного округа с 22 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"На территории НАО введут масочный режим. Планируется, что он начнет действовать с 22 мая, при этом использовать средства индивидуальной защиты населению будет необходимо только в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

Предполагается обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок, респираторов при нахождении в местах общего пользования, организациях торговли, организациях, оказывающих социально-бытовые услуги, в общественном транспорте, легковых такси, медицинских и аптечных организациях. Отдельные категории граждан будут обеспечиваться масками бесплатно: многодетные семьи, люди старше 65 лет, инвалиды. Масочный режим не будет распространяться на пребывание на улице.

В НАО зарегистрировано 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 7 человек выздоровели и выписаны.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.