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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Бурятии перечислили медикам дополнительные выплаты после перерасчета

Средства начислили независимо от отработанных часов

ТАСС, 18 мая. Власти Бурятии провели перерасчет стимулирующих выплат медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией  в соответствии с новым порядком - независимо от количества отработанных часов. Дополнительные средства уже перечислены медработникам, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, распространенном в понедельник.

В пятницу, 15 мая, президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.

"Правительством РФ 15 мая 2020 года были внесены изменения в методику начисления стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. На основании нового постановления № 648 от 15 мая 2020 года произведен перерасчет сотрудникам медицинских учреждений независимо от времени и отработанных часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства медработникам были перечислены вечером 17 мая.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.

В Бурятии выявлено 948 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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