В Италии открылись рестораны, магазины и церкви. Но не все и не везде

РИМ, 18 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Жизнь постепенно возобновляется после карантина на улицах итальянских городов. В понедельник в рамках нового этапа послабления ограничительных мер разрешено открыть рестораны, бары, магазины, а также проводить службы в католических церквях и местах культа других религий.
Открылся для верующих после 69 дней их отсутствия собор Святого Петра в Ватикане. Службу у могилы святого Иоанна Павла II по случаю 100-летия со дня его рождения провел рано утром Папа Римский Франциск. У захоронения польского понтифика молятся несколько десятков верующих, как смог удостовериться корреспондент ТАСС. Для прохода в главную католическую базилику необходимо на первом контрольном пункте измерить температуру тела. Это делает сотрудница Ватикана в защитном костюме и доброволец Мальтийского ордена в костюме и при галстуке. К стандартному пропускному пункту через рамку металлоискателя допускаются только те, чья температура тела не превышает 37,5 градуса. При этом необходимо быть в медицинской маске.
Внутри собора, где накануне была проведена дезинфекция, находятся немного людей. Помимо верующих, можно встретить журналистов, а также редких туристов. Так, Анна пришла, чтобы показать собор, в котором хранятся известные произведения искусств, включая "Пьету" Микеланджело, своей шестилетней дочери. "Мы живем в Риме и решили прийти, чтобы посмотреть на собор, пока тут не собралось много народу", - пояснила она корреспонденту ТАСС. По меньшей мере еще две семьи не были похожи на паломников и делали фотографии и селфи, как обычные туристы.
На выходе из собора, как и положено, стоят два швейцарских гвардейца. Обычно туристы их всегда фотографируют. Один из них в маске, другой нет. Такое отличие гвардеец в маске объяснил по-итальянски с немецким акцентом: "У нас такое распоряжение. Я общаюсь с людьми и должен быть в маске, он (указал на товарища - прим. ТАСС) ни с кем говорить не может".
Без туризма
Сразу бросается в глаза тот факт, что вокруг площади Святого Петра закрыты все лавки, даже знаменитое и всегда многолюдное кафе "Сан-Пьетро". На закрытых дверях и окнах заведений вывешены большие плакаты с призывом к правительству оказать поддержку сектору туризма. "Без поддержки правительства мы не можем открыться. 18 мая нет ни одного туриста. Туризм вернется на Пасху 2021 года, а пока нам надо платить аренду, наши работники без зарплаты", - гласят импровизированные вывески.
Ситуация вокруг Ватикана, где большинство магазинов и ресторанов ориентированы на туристов, не уникальна. Многие рестораны не открылись во Флоренции, сообщило Radio 1. В административном центре Тосканы также многие заведения рассчитаны на иностранных туристов, доступ которым в Италию пока запрещен. Кроме того, многие страны прервали авиасообщение. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что въезд из стран ЕС и зоны Шенгена будет возможен без обязательного для прибывающих двухнедельного карантина с 3 июня. "Это позволит возобновить туризм", - сказал он.
Хотя большой вопрос, кто и когда решится поехать в Италию. Пока, согласно данным итальянского управления по туризму, число заказов в гостиничных структурах в Италии из-за рубежа упало более чем на 60% на ближайшие месяцы. Нет никакой уверенности, что клиенты массово вернутся в рестораны. Многие из тех, кто все-таки рассчитывает на постоянную клиентскую базу, были вынужденными сократить число столиков как минимум вдвое, чтобы соответствовать требованию о сохранении безопасной дистанции между клиентами. "Кое-какие заказы на вечер есть, но пока все больше приходят друзья", - сказали корреспонденту ТАСС в одном из ресторанов вблизи Ватикана.
Рядом открыта дверь гостиницы. "Мы не закрывались, но принимали в основном тех людей, которые приезжали на лечение или сопровождали родственников в больницы", - рассказал владелец гостиницы. Согласно распоряжениям правительства, гостиницы не подпали под условия карантина и могли оставаться открытыми как "объекты стратегического значения". Однако в Риме закрылись около 97% гостиниц, и некоторые из них не смогут больше открыться из-за финансовых сложностей, вызванных пандемией. Такая же судьба может ждать тысячи небольших компаний сферы обслуживания по всей стране.
Кто пока не жалуется на отсутствие клиентов, так это парикмахеры. После двух месяцев самоизоляции многим оказались срочно необходимы их услуги. Женщины пошли в центры красоты. Но сколько продлится повышенный спрос, сказать сложно. А обеспечение необходимых норм безопасности требует дополнительных затрат. Любое несоответствие нормам карается штрафными санкциями. Поэтому многие решили, что выгоднее не открываться вообще.
Разная ситуация в регионах
Ситуация меняется и от региона к региону. Так, в южной области Кампания, где масштабы распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания невелики, рестораны откроются не раньше четверга. А в северном Пьемонте, в значительной степени затронутом пандемией, принято решение оттянуть открытие точек общепита до субботы.
В Милане настоящим символом возобновления жизни стала первая служба в присутствии верующих в Кафедральном соборе. Он одним из первых закрылся после выявления именно в северной области Ломбардия локальной вспышки эпидемии в конце февраля. С тех пор число инфицированных в Италии превысило 225 тыс., из которых почти 32 тыс. умерли и 125 тыс. излечились.