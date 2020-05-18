В Италии открылись рестораны, магазины и церкви. Но не все и не везде

РИМ, 18 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Жизнь постепенно возобновляется после карантина на улицах итальянских городов. В понедельник в рамках нового этапа послабления ограничительных мер разрешено открыть рестораны, бары, магазины, а также проводить службы в католических церквях и местах культа других религий.

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Открылся для верующих после 69 дней их отсутствия собор Святого Петра в Ватикане. Службу у могилы святого Иоанна Павла II по случаю 100-летия со дня его рождения провел рано утром Папа Римский Франциск. У захоронения польского понтифика молятся несколько десятков верующих, как смог удостовериться корреспондент ТАСС. Для прохода в главную католическую базилику необходимо на первом контрольном пункте измерить температуру тела. Это делает сотрудница Ватикана в защитном костюме и доброволец Мальтийского ордена в костюме и при галстуке. К стандартному пропускному пункту через рамку металлоискателя допускаются только те, чья температура тела не превышает 37,5 градуса. При этом необходимо быть в медицинской маске.

Внутри собора, где накануне была проведена дезинфекция, находятся немного людей. Помимо верующих, можно встретить журналистов, а также редких туристов. Так, Анна пришла, чтобы показать собор, в котором хранятся известные произведения искусств, включая "Пьету" Микеланджело, своей шестилетней дочери. "Мы живем в Риме и решили прийти, чтобы посмотреть на собор, пока тут не собралось много народу", - пояснила она корреспонденту ТАСС. По меньшей мере еще две семьи не были похожи на паломников и делали фотографии и селфи, как обычные туристы. На выходе из собора, как и положено, стоят два швейцарских гвардейца. Обычно туристы их всегда фотографируют. Один из них в маске, другой нет. Такое отличие гвардеец в маске объяснил по-итальянски с немецким акцентом: "У нас такое распоряжение. Я общаюсь с людьми и должен быть в маске, он (указал на товарища - прим. ТАСС) ни с кем говорить не может".

Без туризма Сразу бросается в глаза тот факт, что вокруг площади Святого Петра закрыты все лавки, даже знаменитое и всегда многолюдное кафе "Сан-Пьетро". На закрытых дверях и окнах заведений вывешены большие плакаты с призывом к правительству оказать поддержку сектору туризма. "Без поддержки правительства мы не можем открыться. 18 мая нет ни одного туриста. Туризм вернется на Пасху 2021 года, а пока нам надо платить аренду, наши работники без зарплаты", - гласят импровизированные вывески. Ситуация вокруг Ватикана, где большинство магазинов и ресторанов ориентированы на туристов, не уникальна. Многие рестораны не открылись во Флоренции, сообщило Radio 1. В административном центре Тосканы также многие заведения рассчитаны на иностранных туристов, доступ которым в Италию пока запрещен. Кроме того, многие страны прервали авиасообщение. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что въезд из стран ЕС и зоны Шенгена будет возможен без обязательного для прибывающих двухнедельного карантина с 3 июня. "Это позволит возобновить туризм", - сказал он. Хотя большой вопрос, кто и когда решится поехать в Италию. Пока, согласно данным итальянского управления по туризму, число заказов в гостиничных структурах в Италии из-за рубежа упало более чем на 60% на ближайшие месяцы. Нет никакой уверенности, что клиенты массово вернутся в рестораны. Многие из тех, кто все-таки рассчитывает на постоянную клиентскую базу, были вынужденными сократить число столиков как минимум вдвое, чтобы соответствовать требованию о сохранении безопасной дистанции между клиентами. "Кое-какие заказы на вечер есть, но пока все больше приходят друзья", - сказали корреспонденту ТАСС в одном из ресторанов вблизи Ватикана.