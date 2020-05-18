Около 123 тыс. медиков получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

"На сегодняшний момент у нас есть информация о том, что почти 123 тыс. медицинских работников в стране получили именно эту выплату по 484-му указу [постановлению правительства]. Для того, чтобы это было возможно и регионы не испытывали потребности и необходимости в дополнительных в финансовых средствах, из 41,7 млрд рублей, которые были на эти цели зарезервированы из резервного фонда, два первых транша уже были выделены ранее. В пятницу было подписано дополнительное распределение средств по 85 субъектам РФ, и 22 млрд рублей были <...> открыты казначейством для возможности использования в указанных целях в субъектах РФ", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Семенова также уточнила, что для того, чтобы субъекты могли использовать данные средства, с ними подписаны специальные соглашения.

"На сегодняшний день по техническим причинам не заключено единственное такое соглашение, но ресурсы у данного региона есть из предыдущих двух траншей, поэтому для того, чтобы закрыть апрель месяц по указанным выплатам <...>, указанных средств должно хватить и на май, но мы мониторим эту ситуацию", - рассказала она.

Она добавила, что медики в регионах, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты в течение ближайших суток.

"Таким образом, указанных средств должно хватить даже и на май, <...> думаю, что все субъекты дозачислят в ближайшие сутки", - сказала Семенова.

Минздрав будет следить за ситуацией с жалобами медиков, заверила замглавы министерства.

Она также отметила, что Минфин, Федеральное казначейство, региональные экономические службы работали все выходные, чтобы разрешить эту проблему.

Согласно поручению президента, врачи, непосредственно работающие с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, должны получить выплаты по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тыс. рублей в месяц.