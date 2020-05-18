Главврачи белгородских медучреждений получили представления за нарушения при выплатах

ТАСС, 18 мая. Главные врачи станции скорой медицинской помощи в Старом Осколе Белгородской области и поликлиники Белгорода получили представления за выплаты медработникам полагающихся дополнительных средств с нарушением закона. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Медработники станции скорой медицинской помощи из Старого Оскола в мае обратились к властям Белгородской области по вопросам дополнительных выплат, которые полагаются им за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. По данному факту, а также по схожим сообщениям о невыплате медикам доплат прокуратура региона организовала проверку.

"В настоящее время установлено, что в двух учреждениях здравоохранения выплаты производились с нарушениями требований законодательства. По указанным фактам главным врачам ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Старого Оскола" и ОГБУЗ "Городская поликлиника г. Белгорода" внесены представления, рассмотрение которых взято на контроль", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба региона, белгородским медикам уже пересчитали доплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Дополнительные выплаты получат 797 медработников. Часть медиков - 1855 человек - продолжит получать дополнительные выплаты с учетом фактически отработанных смен и средней заработной платы.

К 18 мая в Белгородской области выявили 1292 случая заражения коронавирусной инфекцией, 355 человек выздоровели, 11 пациентов умерли.