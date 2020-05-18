В Удмуртии из-за повышения уровня воды в Каме подтопило более 50 участков

ИЖЕВСК, 18 мая. /ТАСС/. Территорию более 50 приусадебных участков и одну дорогу, ведущую в село Гольяны, подтопило в Удмуртии из-за повышения уровня воды в реке Кама, сообщил в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти начальник ГУ МЧС России по региону Петр Фомин.

"На сегодня подтоплена у нас одна дорога в село Гольяны, а также подтоплены приусадебные участки, около 53 участков", - сказал Фомин.

По его словам, подтопление дороги не влияет на жизнь населенного пункта, так как есть пути объезда. "Объездная дорога есть, чтобы граждане не пытались проезжать через этот брод, дорога размочена, ее надо будет восстанавливать", - добавил Фомин.

По его словам, жителей заранее проинформировали о том, что уровень воды будет подниматься. "Проведено заранее информирование населения через смс-сообщения, а также через СМИ Удмуртской Республики, организована работа оперативного блока города Сарапула, Сарапульского, Завьяловского, Каракулинского, Камбарского районов", - добавил начальник ГУ МЧС России по региону, отметив, что на данный момент уровень воды в реке не является критическим.

Как сообщал ТАСС, 14 мая МЧС предупредило жителей Удмуртии о возможном повышении уровня воды в Каме на 2,5 м из-за увеличения холостого сброса воды на Воткинской ГЭС в нижний бьеф. В ведомстве уточняли, что в зону возможного подтопления могут попасть объекты, расположенные на берегах реки в непосредственной близости от воды. Жителям рекомендовали воздержаться в ближайшее время от отдыха на берегу Камы.

Река протекает по территории нескольких районов Удмуртии, в том числе Сарапульского, Камбарского и Каракулинского. Воткинская ГЭС располагается в городе Чайковский Пермского края, входит в Волжско-камский каскад ГЭС и является второй ступенью каскада на Каме.