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Пожар в больнице в Петербурге

Власти Петербурга начали выплаты компенсаций семьям погибших при пожаре в больнице

Размер выплаты составит 1 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга начали выплаты в размере 1 млн рублей семьям пяти человек, которые погибли при пожаре в больнице Святого Георгия. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

"По одному погибшему [средства] уже перечислены, по двум оформлены документы, готовы к выплате. Еще по двум документы в стадии оформления", - рассказала собеседница агентства.

Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия, которую перепрофилировали в инфекционный стационар, произошел пожар. В одной палате погибли четыре пациента, трое из которых были подключены к аппаратам ИВЛ. Пятый погибший был в соседней палате. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда средств на предоставление выплат семьям пяти погибших. Каждая семья получит выплату из городского бюджета в размере 1 млн рублей в равных долях на каждого члена семьи.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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