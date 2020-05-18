В Коми рассчитывают после 21 мая приступить к снятию ограничений по коронавирусу

"Мы планируем к 21 числу выйти на ослабление мероприятий режимных и приблизиться к полному выполнению первого этапа. По первому этапу мы сегодня открыли несколько: это прогулки вдвоем, занятия на свежем воздухе группами по два человека в средствах защиты и общественные бани без парных. Остался еще сервис", - сказал Уйба.

ТАСС, 18 мая. Власти Республики Коми рассчитывают к 21 мая выполнить три обязательных условия Роспотребнадзора, необходимых для первого этапа снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил врио главы Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте" .

Он также отметил, что для снятия ограничений коэффициент распространения в регионе не должен превышать единицы. "14 мая он у нас был 0,5. Мы имели тогда четыре очага вахтовых. Мы понимали, что он [показатель] будет расти. Сегодня он 2,3. Мы по коэффициенту распространения в самом конце, 82-83 место. Но мы понимаем, почему это происходит, вахты дают постоянные дополнительные положительные случаи. Тем не менее, я не отказываюсь от 21 числа. Мы предполагаем, что наступит 20-го перелом. И к 21-у скорее всего начнется снижение", - уточнил врио главы республики.

Ранее Роспотребнадзор называл три главных критерия: коэффициент распространения инфекции (сколько людей в среднем заразит один инфицированный до изоляции), доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием. Начинать смягчение ограничений следует, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем - 0,5. На первом этапе ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 тыс. жителей, на втором - как минимум 90, на третьем - 110. На всех трех этапах в больницах должно быть свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, на данный момент подтверждено 968 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 37 случаев. Под медицинским наблюдением находится 2 205 человек, из них 2100 контактировали с заболевшими, 105 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 418 человек, умерли 17.