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Кабмин поручил Минздраву вести мониторинг применения правил доставки лекарств

Безрецептурные препараты можно будет заказать по телефону или онлайн

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство поручило Минздраву в течение полугода вести мониторинг применения правил дистанционной продажи и доставки лекарств. Как сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина, министерство должно будет доложить о результатах мониторинга в кабмин.

Согласно утвержденным правительством правилам дистанционной продажи и доставки лекарств, безрецептурные препараты можно будет заказать по телефону или онлайн. Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств.

"Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор, - говорится в сообщении. - Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств".

В числе важных условий - наличие лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги.

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