Онлайн-марафон БДТ собрал 3,8 млн рублей в поддержку НИИ Скорой помощи в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Благотворительный онлайн-марафон с участием артистов Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, состоявшийся 17 мая и продолжавшийся около 12 часов, собрал 3,8 млн рублей в поддержку НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Об этом говорится в сообщении театра, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"В рамках эстафеты #помогиврачам, которую БДТ запустил вместе с журналом "Театр." и Фондом "Не напрасно", мы собрали 3 802 000 рублей. <…> Это большая, невероятная для одного дня сумма. Но это не просто цифры. За ними - сохраненное здоровье конкретных людей - медицинских работников НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, которые прямо сейчас находятся на передовой в этой необъявленной войне с коронавирусом", - сказано в сообщении театра.

Отмечается, что на собранные деньги участники движения "Что делать" - фонды "Не напрасно" и "Живой" - закупят и передадут в НИИ им. Джанелидзе необходимые средства защиты - комбинезоны, респираторы, медицинские шапочки, хирургические халаты и бахилы. Сбор средств еще продолжается.

Ранее сообщалось, что марафон БДТ, в котором приняли участие Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Нина Усатова и многие другие артисты, дал старт всероссийской эстафете по сбору помощи врачам, которую, как рассчитывают инициаторы, продолжат и другие театры страны. "Ее уже готовы подхватить "Гоголь-центр" и театр "Приют комедианта", - отмечается в сообщении БДТ.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Туда поступают пострадавшие со всей Ленинградской области.

Фонд "Не напрасно" создал движение "Что делать", под эгидой которого объединился с фондами AdVita, фондами "Живой", "Правмир" и "Лавка радостей". Это позволяет организациям работать совместно и эффективно распределять ресурсы и заявки от больниц. Объединение поддержало уже 91 больницу на сумму около 78 млн рублей.