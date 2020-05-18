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Девелоперы и промышленники Петербурга полностью обеспечили работников масками и перчатками

Это также касается сотрудников, работающих по срочному трудовому договору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники строительных и промышленных компаний Санкт-Петербурга обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Это также касается сотрудников, работающих по срочному трудовому договору, без исключений, сообщили ТАСС представители объединений строительных и промышленных организаций города.

В городском комитете по строительству отметили, что администрация Санкт-Петербурга не вводила запрета на работу строительных компаний из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В середине апреля правительство субъекта РФ сформировало список системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в городе. В реестр вошли 12 девелоперов, ведущих строительство в Санкт-Петербурге: "Эталон", "Главстрой", "Сэтл Групп", "ЦДС", "Пионер", "Лидер Групп", "ПИК", "ФСК", "ЛСР", "РосСтройИнвест", "Легенда", "Аквилон инвест". Совокупная площадь жилья, возводимого этими компаниями, превышает 8 млн. кв. метров, всего на данный момент в Санкт-Петербурге осуществляют строительство 164 застройщика.

"По нашим данным, все промышленные предприятия Петербурга, работающие в период пандемии, обеспечивают своих сотрудников необходимым количеством медицинских масок и перчаток, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора. Компании города отлично осознают приоритетность обеспечения безопасных условий труда. Сотрудники старше 65 лет продолжают работу в удаленном режиме", - рассказал генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин.

Как сказал агентству исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций в Санкт-Петербурге, вице-президент Российского Союза строителей в СЗФО Олег Бритов, строительные компании, осуществляющие деятельность в городе, соблюдают рекомендованные меры безопасности как в офисах, так и на строительных площадках. "Для исключения личного взаимодействия с клиентами большая часть застройщиков ведет продажи и консультации в режиме онлайн и по телефону, все работники, задействованные в производственном процессе, максимально обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно измеряется температура персонала, обязательно проводится дезинфекция помещений, заново отрегулирован процесс приема пищи в бытовых городках", - пояснил Бритов.

Несмотря на частичные изменения в организации труда, строительная отрасль работает штатно, добавили в Союзе строительных объединений и организаций в Санкт-Петербурге. Ранее в МВД сообщали, что ведомство продлевает всем иностранцам, находящимся в России, срок пребывания в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, отметив, что для этого иностранным гражданам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме.

Новый стандарт безопасного труда в Петербурге

Более 37 тыс. организаций Санкт-Петербурга в апреле приняли стандарт безопасной деятельности, предусматривающий особое соблюдение санитарного режима и личной гигиены сотрудников в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщал 14 мая в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Евгений Елин.

Не менее 4,5 тыс. организаций подали соответствующие заявки. Новые санитарные условия приняли преимущественно крупные компании, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, специализирующиеся в производственной и научно-технической сферах.

В соответствии со стандартом, компаниям, а также индивидуальным предпринимателям необходимо перед началом каждого рабочего дня организовывать визуальный осмотр и опрос работников на наличие признаков острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), измерять температуру. При температуре 37 градусов и выше либо при других явных признаках ОРВИ сотрудник должен быть отстранен от paбoты и получить уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение.

Работники должны быть обеспечены запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. В случае необходимости контактов с посетителями рабочие места должны быть оснащены устройствами, предохраняющими от прямой передачи капельной инфекции (экраны).

Повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено, ряд требований установлен и к санитарной обработке помещений. Дезинфекция может проводиться собственными силами или привлеченными специализированными организациями. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов.

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РоссияСанкт-Петербург
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