Цыбульский: название объединенного арктического региона должно быть новым

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Название арктического субъекта РФ, который может быть создан в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, должно быть новым. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

"На мой взгляд, название должно быть новым. Потому что новый субъект, новая история, которая многое должна обнулить и начать сначала", - сказал Цыбульский.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.