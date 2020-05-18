Более 2 млн детей получили соцвыплаты в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 2 млн детей получили социальные ежемесячные выплаты по поддержке семей с детьми от трех до семи лет в период с середины апреля. Об этом сообщил в понедельник замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Сергей Чирков в эфире телеканала "Россия-24".

"Таких заявлений на ежемесячную выплату у нас уже поступило более 3 млн, и более 2 млн детей такую выплату уже получили", - сказал он.

Чирков также отметил, что заявления на выплаты продолжают рассматриваться в фонде.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с трех до семи лет. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.