Регионы ЦФО возобновляют плановый медицинский прием

ТАСС, 18 мая. Ряд регионов Центрального федерального округа (ЦФО) постепенно начинает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, - возобновляется плановый медицинский прием в больницах и поликлиниках. При этом в некоторых регионах усиливается въездной контроль, сообщили ТАСС в пресс-службах областных правительств и оперштабов.

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 1 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заболевших с начала пандемии превысило 26,7 тыс. человек. Наибольшее количество случаев к 18 мая зафиксировали в Тульской (2 545), Калужской (2 518), Рязанской (2 394) областях.

Не только экстренная помощь

В Воронежской области с 18 мая возобновились плановые приемы и диагностические обследования в поликлиниках, прерванные в конце марта из-за пандемии коронавируса. Главврачам поликлиник поручено возобновить предварительные и периодические медицинские осмотры, но плановую госпитализацию, диспансеризацию и профилактические медосмотры детей и взрослых, лечение в стационаре пока не возобновляют. Людей в возрасте старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, медики продолжат обслуживать, в основном, на дому.

Поэтапное возобновление оказания плановой медицинской помощи началось в Костромской области. В понедельник в регионе начали работать стоматологические поликлиники, кабинеты протезирования и частные медицинские центры. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил региональным чиновникам разработать рекомендации по режиму функционирования больниц в условиях пандемии.

При этом в соседней Ивановской области эпидемиологическая ситуация не позволяет в ближайшее время возобновить плановый прием врачей, сообщил ТАСС глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. "Все, что касается диспансерного наблюдения больных, то мы его организуем с соблюдением мер предосторожности. Но пока вся эта ситуация не позволяет возобновить плановые приемы. Мы сами этого хотим, но при этом мы всегда исходим из безопасности пациента", - сказал Фокин.

Выплаты врачам скорой помощи

Власти регионов уделяют особое внимание выплатам медикам. Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил рассмотреть вопрос о предоставлении стимулирующих выплат всем работникам скорой помощи.