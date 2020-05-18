Регионы ЦФО возобновляют плановый медицинский прием

ТАСС, 18 мая. Ряд регионов Центрального федерального округа (ЦФО) постепенно начинает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, - возобновляется плановый медицинский прием в больницах и поликлиниках. При этом в некоторых регионах усиливается въездной контроль, сообщили ТАСС в пресс-службах областных правительств и оперштабов.
За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 1 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заболевших с начала пандемии превысило 26,7 тыс. человек. Наибольшее количество случаев к 18 мая зафиксировали в Тульской (2 545), Калужской (2 518), Рязанской (2 394) областях.
Не только экстренная помощь
В Воронежской области с 18 мая возобновились плановые приемы и диагностические обследования в поликлиниках, прерванные в конце марта из-за пандемии коронавируса. Главврачам поликлиник поручено возобновить предварительные и периодические медицинские осмотры, но плановую госпитализацию, диспансеризацию и профилактические медосмотры детей и взрослых, лечение в стационаре пока не возобновляют. Людей в возрасте старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, медики продолжат обслуживать, в основном, на дому.
Поэтапное возобновление оказания плановой медицинской помощи началось в Костромской области. В понедельник в регионе начали работать стоматологические поликлиники, кабинеты протезирования и частные медицинские центры. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил региональным чиновникам разработать рекомендации по режиму функционирования больниц в условиях пандемии.
При этом в соседней Ивановской области эпидемиологическая ситуация не позволяет в ближайшее время возобновить плановый прием врачей, сообщил ТАСС глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. "Все, что касается диспансерного наблюдения больных, то мы его организуем с соблюдением мер предосторожности. Но пока вся эта ситуация не позволяет возобновить плановые приемы. Мы сами этого хотим, но при этом мы всегда исходим из безопасности пациента", - сказал Фокин.
Выплаты врачам скорой помощи
Власти регионов уделяют особое внимание выплатам медикам. Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил рассмотреть вопрос о предоставлении стимулирующих выплат всем работникам скорой помощи.
"Изначально для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией в регионе была определена 131 бригада скорой помощи. Но поскольку именно персонал скорой помощи чаще всего оказывается на передовой и сталкивается с угрозой ежедневно и независимо от характера вызова, то главой региона было принято решение: региональную выплату получат все сотрудники скорой помощи Брянской области", - отметили в оперштабе региона.
Врачи скорой помощи получат дополнительно из областного бюджета по 30 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры - 15 тыс. рублей, фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 15 тыс. рублей, водители скорой помощи - 10 тыс. рублей.
Как сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, в регионе уделяется особое внимание обратной связи с медицинскими работниками, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Шапша поручил региональному правительству проверить каждую ситуацию с выплатами медработникам, все средства уже направлены адресатам.
Нужно подождать
Снятие ряда ограничительных мер специалисты Роспотребнадзора в регионах считают преждевременным. Как сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Александра Гусева с руководителем воронежского управления Роспотребнадзора Игорем Механтьевым, не все ограничения власти смогут снять во вторник.
"Облправительство готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м с ограничением числа покупателей в залах, полноценно запустить МФЦ, разрешить работу ярмарок и розничных рынков. Аргументом Роспотребнадзора стало то, что достигнутые областью методические показатели должны устойчиво продержаться еще несколько дней", - сообщила пресс-служба. По ее данным, Гусев разрешил со вторника, 19 мая, постепенно начать работу дежурных групп в детсадах Воронежа.
В Ивановской области со вторника вводят чек-листы, которые должны заполнять все въезжающие в регион. Заполняемые формы позволят властям региона узнать адрес и телефон въезжающего, узнать о его состоянии здоровья. Гражданин должен сообщить о наличии у него лихорадки, признаков инфекционных заболеваний, а также наличии или отсутствие контактов с коронавирусными больными. "Делается это для того, чтобы можно было оперативно выявить пациентам с COVID-19, а также повысит степень ответственности всех, кто въезжает в регион", - рассказал ТАСС глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.