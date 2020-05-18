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Пандемия коронавируса нового типа

Регионы ЦФО возобновляют плановый медицинский прием

Особое внимание сейчас также уделяется выплатам медикам

ТАСС, 18 мая. Ряд регионов Центрального федерального округа (ЦФО) постепенно начинает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, - возобновляется плановый медицинский прием в больницах и поликлиниках. При этом в некоторых регионах усиливается въездной контроль, сообщили ТАСС в пресс-службах областных правительств и оперштабов.

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 1 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заболевших с начала пандемии превысило 26,7 тыс. человек. Наибольшее количество случаев к 18 мая зафиксировали в Тульской (2 545), Калужской (2 518), Рязанской (2 394) областях.

Не только экстренная помощь

В Воронежской области с 18 мая возобновились плановые приемы и диагностические обследования в поликлиниках, прерванные в конце марта из-за пандемии коронавируса. Главврачам поликлиник поручено возобновить предварительные и периодические медицинские осмотры, но плановую госпитализацию, диспансеризацию и профилактические медосмотры детей и взрослых, лечение в стационаре пока не возобновляют. Людей в возрасте старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, медики продолжат обслуживать, в основном, на дому.

Поэтапное возобновление оказания плановой медицинской помощи началось в Костромской области. В понедельник в регионе начали работать стоматологические поликлиники, кабинеты протезирования и частные медицинские центры. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил региональным чиновникам разработать рекомендации по режиму функционирования больниц в условиях пандемии.

При этом в соседней Ивановской области эпидемиологическая ситуация не позволяет в ближайшее время возобновить плановый прием врачей, сообщил ТАСС глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. "Все, что касается диспансерного наблюдения больных, то мы его организуем с соблюдением мер предосторожности. Но пока вся эта ситуация не позволяет возобновить плановые приемы. Мы сами этого хотим, но при этом мы всегда исходим из безопасности пациента", - сказал Фокин.

Выплаты врачам скорой помощи

Власти регионов уделяют особое внимание выплатам медикам. Губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил рассмотреть вопрос о предоставлении стимулирующих выплат всем работникам скорой помощи.

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"Изначально для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией в регионе была определена 131 бригада скорой помощи. Но поскольку именно персонал скорой помощи чаще всего оказывается на передовой и сталкивается с угрозой ежедневно и независимо от характера вызова, то главой региона было принято решение: региональную выплату получат все сотрудники скорой помощи Брянской области", - отметили в оперштабе региона.

Врачи скорой помощи получат дополнительно из областного бюджета по 30 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры - 15 тыс. рублей, фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 15 тыс. рублей, водители скорой помощи - 10 тыс. рублей.

Как сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, в регионе уделяется особое внимание обратной связи с медицинскими работниками, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Шапша поручил региональному правительству проверить каждую ситуацию с выплатами медработникам, все средства уже направлены адресатам.

Нужно подождать

Снятие ряда ограничительных мер специалисты Роспотребнадзора в регионах считают преждевременным. Как сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Александра Гусева с руководителем воронежского управления Роспотребнадзора Игорем Механтьевым, не все ограничения власти смогут снять во вторник.

"Облправительство готово разрешить работу торговых объектов площадью до 400 кв. м с ограничением числа покупателей в залах, полноценно запустить МФЦ, разрешить работу ярмарок и розничных рынков. Аргументом Роспотребнадзора стало то, что достигнутые областью методические показатели должны устойчиво продержаться еще несколько дней", - сообщила пресс-служба. По ее данным, Гусев разрешил со вторника, 19 мая, постепенно начать работу дежурных групп в детсадах Воронежа.

В Ивановской области со вторника вводят чек-листы, которые должны заполнять все въезжающие в регион. Заполняемые формы позволят властям региона узнать адрес и телефон въезжающего, узнать о его состоянии здоровья. Гражданин должен сообщить о наличии у него лихорадки, признаков инфекционных заболеваний, а также наличии или отсутствие контактов с коронавирусными больными. "Делается это для того, чтобы можно было оперативно выявить пациентам с COVID-19, а также повысит степень ответственности всех, кто въезжает в регион", - рассказал ТАСС глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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