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Пандемия коронавируса нового типа

Врач Трампа заявил, что потенциальная польза гидроксихлорохина превышает риски

Ранее президент США признался, что принимает этот препарат для профилактики коронавируса

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Потенциальная польза гидроксихлорохина как препарата для профилактики нового коронавируса превышает риски, связанные с его использованием. Такое мнение выразил в понедельник Шон Конли - лечащий врач президента США Дональда Трампа. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее в понедельник Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что он принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

В своем заявлении Конли напомнил, что ранее у сотрудника Белого дома был диагностирован коронавирус. "Состояние здоровья президента очень хорошее, симптомов COVID-19 у него по-прежнему нет. Он регулярно проходит тесты на коронавирус, до настоящего момента все их результаты были отрицательными", - отметил Конли.

"После наших с ним многочисленных бесед относительно доводов за и против использования гидроксихлорохина мы пришли к выводу, что потенциальная польза от этого лечения превышает относительные риски", - добавил врач.

Конли подчеркнул, что он продолжает следить за различными исследованиями, связанными с лечением заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

В апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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