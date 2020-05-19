Врач Трампа заявил, что потенциальная польза гидроксихлорохина превышает риски

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Потенциальная польза гидроксихлорохина как препарата для профилактики нового коронавируса превышает риски, связанные с его использованием. Такое мнение выразил в понедельник Шон Конли - лечащий врач президента США Дональда Трампа. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее в понедельник Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что он принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

В своем заявлении Конли напомнил, что ранее у сотрудника Белого дома был диагностирован коронавирус. "Состояние здоровья президента очень хорошее, симптомов COVID-19 у него по-прежнему нет. Он регулярно проходит тесты на коронавирус, до настоящего момента все их результаты были отрицательными", - отметил Конли.

"После наших с ним многочисленных бесед относительно доводов за и против использования гидроксихлорохина мы пришли к выводу, что потенциальная польза от этого лечения превышает относительные риски", - добавил врач.

Конли подчеркнул, что он продолжает следить за различными исследованиями, связанными с лечением заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

В апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США предостерегло соотечественников от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов в виде возможных проблем с сердечно-сосудистой системой.