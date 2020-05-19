В Гидрометцентре прогнозируют возвращение тепла в европейскую часть России в конце мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Потепление в центре европейской части России, согласно предварительным расчетам метеорологов, произойдет в течение последних пяти дней мая. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, температура воздуха повысится до 20 градусов.

"Существует вероятность того, что в последнюю пятидневку мая температура повысится. Она приблизится к своей норме. Будет около 20 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, в настоящее время температурный фон в среднем на 3 градуса ниже нормы. Прогноз по поводу потепления еще предстоит уточнить, а более надежные расчеты появятся к концу недели. "Будет меняться центр антициклона, и вот [от того] в какую часть - теплую или холодную - попадет центр Европейской России [будет зависеть погода в конце мая]", - пояснил специалист.