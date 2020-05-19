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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии превысило 1 тыс.

В регионе зафиксировали 42 новых случаев инфицирования

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Число жителей Бурятии, заразившихся коронавирусом, превысило 1 тыс. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"На 08:00 (03:00 мск) 19 мая зарегистрировано 1 015 лабораторно подтвержденных случаев заражения [вызываемого коронавирусом] COVID-2019 , большинство из них - 605 - в городе Улан-Удэ. Ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 389 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах 433 пациента, на амбулаторном лечении, в пансионате, - 187 человек", - сообщили в оперштабе.

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За последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом: пять человек прибыли из других регионов, шестеро - из числа вахтовиков, находящихся на обсервации, четыре человека - из очага городской больницы Улан-Удэ № 4, остальные контактировали с заразившимися.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 1,7 тыс. человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 510 тыс. квадратных метров", - отметили в оперативном штабе.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что республика получила из федерального бюджета 400 млн рублей на дооборудование и укомплектование республиканских больниц, подготовило соответствующее количество коек - на сегодня в Бурятии подготовлено 797 при нормативе 493.

Более 90% заразившихся - это те, кто был заранее изолирован. В Бурятии более половины заразившихся - пациенты в средней и легкой степени тяжести, и у 39% симптомы заболевания не наблюдаются.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияПандемия коронавируса нового типа
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