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Пандемия коронавируса нового типа
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В Минздраве заявили об отсутствии проблем с оснащением коек для пациентов с коронавирусом

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране почти 160 тыс. больничных коек перепрофилированы для таких пациентов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Проблемы с оснащением коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионах России отсутствуют. Однако есть вопросы к организации работы и подходам к лечению пациентов, сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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"... Проблем с оснащением [коек] нет. Даже на сегодняшний день в том же Дагестане больше 50% коек [для пациентов], которым требуется инвазивная и неинвазивная вентиляция легких, свободны. Большинство коек оснащены кислородом, поэтому проблем по регионам на сегодняшний день нет, по оснащению именно. Есть проблемы по организации работы, есть проблемы другого характера - по подходам к лечению", - сказал он.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране почти 160 тыс. больничных коек перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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