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Пандемия коронавируса нового типа

Школы в Калининградской области начали очную подготовку выпускников к ЕГЭ

К занятиям приступили порядка двух тысяч выпускников
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© Сергей Красноухов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Власти Калининградской области с учетом требований Роспотребнадзора разрешили школам региона начать очную подготовку к единому государственному экзамену (ЕГЭ) учеников 11 классов. К занятиям приступили порядка двух тысяч выпускников, сообщили ТАСС в Министерстве образования области.

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"Практически все школы области открылись для выпускников и их подготовки к ЕГЭ. К занятиям по заявлениям родителей приступили около двух тысяч учащихся 11 классов. Они занимаются в группах не более 10 человек с обязательным соблюдением масочного режима. Консультации проходят по разным предметам ежедневно", - сказали в региональном министерстве.

Контроль и безопасность

Лицей-интернат школа-интернат (ШИЛИ) в Калининграде входит в топ-20 школ Северо-Западного федерального округа. Вход на территорию учебного заведения строго ограничен и попасть на территорию лицея посторонним можно только по предварительной договоренности. Установлен санитайзер для обработки рук антисептиком, всем входящих измеряют температуру. "Все в порядке, температура 36,4 - проходите", - встречает нас у главного входа в здание дежурный.

В коридорах лицея пустынно и тихо. "В лицее учатся 617 детей, они завершают учебный год дистанционно. Одиннадцатый класс заканчивают 122 выпускника, около 30 детей начали посещать очные консультации по подготовке к единому государственному экзамену", - объясняет директор лицея-интерната Игорь Карпов.

Очные консультации проводятся в основном по точным наукам - физике, математике, информатике и русскому языку. При этом приняты все меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции в учебное заведение, уточняет он. В лицее знают круг общения выпускников, которые посещают занятия, ученики с признаками заболевания к ним не допускаются. В лицее для всех, в том числе и во время занятий, обязательно ношение защитных масок.

В группах, которые приходят на занятия - не более 10 человек. При этом в день проходит не более двух консультаций в разных кабинетах, одновременно в школе может находиться всего одна группа, после каждого занятия делается часовой перерыв, проводится уборка и дезинфекция кабинета. "Следующая группа может прийти только через час, при этом стараемся сделать так, чтобы новая консультация проходила уже в другом кабинете", - рассказывает Карпов. В день в лицее занимаются две - три группы, то есть на занятия приходят не более 20 - 30 учеников.

Живое общение и индивидуальный подход

В кабинете физики проходит консультация. В классе, кроме преподавателя, всего 10 человек, каждый за своей партой. Это достаточно сильная группа, многие могут заниматься самостоятельно, но стремятся в школу за живым общением, рассказывает преподаватель Инна Насонова, которая ведет консультацию.

"Очные занятия все-таки нужны, потому что учителя никто не заменит и общение никто не заменит. Социализация есть социализация. Дети, истощенные просто в этой самоизоляции, забыли вообще как выглядят человеческие глаза, и конечно, даже те, которые хорошо ориентируются в физике, стремятся хоть немного выйти на общение", - говорит она.

Способности у выпускников разные, кто-то может организовать свои занятия сам, а кому-то нужен толчок для самоорганизации, добавляет она. "Для детей со средним и ниже среднего уровнем знаний самоорганизация - это проблема. Очные занятия подталкивают к самоорганизации, дают возможность ребенку хоть немного себя настроить на занятия и сдачу ЕГЭ", - отмечает собеседница.

Александр, пришедший на консультацию, готовится к сдаче экзамена и поступлению в Московский инженерно-физический институт (МИФИ). "Ситуация с коронавирусом - это, конечно, сложно, это такой вызов самому себе. Сможем ли мы в такой ситуации дальше и с помощью учителей готовиться к экзаменам и успешно сдать их, чтобы поступить в вузы, в которые мы хотим. Мне достаточно домашней подготовки, удобно дома заниматься, но практика с учителем все равно нужна", - говорит он.

Очные консультации дают возможность ученику лучше понять преподавателя, согласен с ним Карпов. "У учителя при очном общении все-таки больше возможностей донести до ребенка тот материал, который вызывает сложности", - отмечает директор лицея. Ученики заинтересованы в результате и очные занятия в малых группах помогают в решении этой задачи, считают преподаватели. "Ученики задают вопросы, а не просто слушают", - говорит Насонова.

В Калининградской области 11-й класс в этом году закончат 4,5 тыс. школьников. Очные занятия для них необязательны и те, кто предпочитают готовиться к экзамену самостоятельно, в том числе из соображений безопасности, имеет такую возможность. Очные консультации и подготовка к единому госэкзамену в школах будет продолжаться столько, сколько это потребуется. Время проведения экзамена будет определено на федеральном уровне, уточнили ТАСС в Министерстве образования области.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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