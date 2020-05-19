В Саратовской области коронавирусом заразились несколько сотрудников прокуратуры

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у нескольких сотрудников прокуратуры Саратовской области, заболевание протекает в легкой форме, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"У нескольких работников аппарата прокуратуры Саратовской области выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время они находятся на амбулаторном лечении, заболевание протекает в легкой форме. В связи с этим в здании прокуратуры области проводятся противоэпидемические мероприятия. Находившиеся с заболевшими в контакте изолированы и находятся на карантине", - говорится в сообщении.

По оперативным данным штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе за сутки зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии заболели 1980 человек, выздоровело 518.