{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Саратовской области коронавирусом заразились несколько сотрудников прокуратуры

Заболевание протекает в легкой форме

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у нескольких сотрудников прокуратуры Саратовской области, заболевание протекает в легкой форме, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"У нескольких работников аппарата прокуратуры Саратовской области выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время они находятся на амбулаторном лечении, заболевание протекает в легкой форме. В связи с этим в здании прокуратуры области проводятся противоэпидемические мероприятия. Находившиеся с заболевшими в контакте изолированы и находятся на карантине", - говорится в сообщении.

По оперативным данным штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе за сутки зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии заболели 1980 человек, выздоровело 518.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор подготовит рекомендации по организации отдыха в детских лагерях
Замруководителя ведомства Ирина Брагина отметила, что в новых условиях следует создать максимально закрытый режим работы лагерей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС