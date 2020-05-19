{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура проверит информацию о самочувствии объявивших голодовку в обсерваторе Сочи

Ранее в местных сообществах в соцсетях сообщили, что обитатели обсерватора объявили голодовку из-за запрета администрации учреждения на передачи находящимся в нем людям продуктов питания

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/ Прокуратура Краснодарского края проверит информацию об ухудшении самочувствия людей, находящихся на изоляции в связи с коронавирусом в обсерваторе в Сочи, которые объявили голодовку, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По факту публикации об ухудшении самочувствия обитателей обсерватора в Сочи, объявивших голодовку, органами прокуратуры организована и проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

В местных сообществах в социальных сетях опубликовали информацию о том, что голодовку объявили в связи с запретами администрации обсерватора на передачи находящимся в нем людям продуктов питания, у людей ухудшилось состояние здоровья из-за голодания.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил ТАСС, что администрация обсерватора вынесла запрет на передачу продуктов питания в связи с дебошем некоторых постояльцев, которым родственники и знакомые под видом газированных напитков передавали содержащую алкоголь жидкость. "Граждан обеспечивает водой и напитками обсерватор", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор подготовит рекомендации по организации отдыха в детских лагерях
Замруководителя ведомства Ирина Брагина отметила, что в новых условиях следует создать максимально закрытый режим работы лагерей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС