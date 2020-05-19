Прокуратура проверит информацию о самочувствии объявивших голодовку в обсерваторе Сочи

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/ Прокуратура Краснодарского края проверит информацию об ухудшении самочувствия людей, находящихся на изоляции в связи с коронавирусом в обсерваторе в Сочи, которые объявили голодовку, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

"По факту публикации об ухудшении самочувствия обитателей обсерватора в Сочи, объявивших голодовку, органами прокуратуры организована и проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

В местных сообществах в социальных сетях опубликовали информацию о том, что голодовку объявили в связи с запретами администрации обсерватора на передачи находящимся в нем людям продуктов питания, у людей ухудшилось состояние здоровья из-за голодания.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил ТАСС, что администрация обсерватора вынесла запрет на передачу продуктов питания в связи с дебошем некоторых постояльцев, которым родственники и знакомые под видом газированных напитков передавали содержащую алкоголь жидкость. "Граждан обеспечивает водой и напитками обсерватор", - добавил собеседник агентства.