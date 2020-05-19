Рестораторы готовы дронами доставлять еду помещенным на карантин студентам в Якутске

ТАСС, 19 мая. Службы доставки в Якутске готовы бесплатно доставлять дронами еду студентам Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которых поместили на карантин в общежитии для борьбы с распространением коронавируса, сообщила журналистам Ассоциация рестораторов, отельеров и туризма Республики Саха (Якутия).

Первого студента СВФУ с коронавирусом зарегистрировали 4 мая, после чего всех жильцов общежития направили на тестирование. К 16 мая врачи выявили еще 34 заразившихся студентов.

"Службы доставки готовы бесплатно завозить еду квадрокоптерами в общежитие СВФУ № 9/2. В здании на карантине заперты 116 зараженных коронавирусом студентов университета", - говорится в сообщении.

Курьер будет стоять снаружи здания и поднимать еду дроном в открытые окна. При желании студентов их обеспечат горячим питанием и диетическим меню.

Всего в Якутии зарегистрировано 914 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 305 человек, умерли шесть пациентов.