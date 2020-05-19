{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рестораторы готовы дронами доставлять еду помещенным на карантин студентам в Якутске

При желании студентов их обеспечат горячим питанием и диетическим меню

ТАСС, 19 мая. Службы доставки в Якутске готовы бесплатно доставлять дронами еду студентам Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которых поместили на карантин в общежитии для борьбы с распространением коронавируса, сообщила журналистам Ассоциация рестораторов, отельеров и туризма Республики Саха (Якутия).

Первого студента СВФУ с коронавирусом зарегистрировали 4 мая, после чего всех жильцов общежития направили на тестирование. К 16 мая врачи выявили еще 34 заразившихся студентов.

"Службы доставки готовы бесплатно завозить еду квадрокоптерами в общежитие СВФУ № 9/2. В здании на карантине заперты 116 зараженных коронавирусом студентов университета", - говорится в сообщении.

Курьер будет стоять снаружи здания и поднимать еду дроном в открытые окна. При желании студентов их обеспечат горячим питанием и диетическим меню.

Всего в Якутии зарегистрировано 914 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 305 человек, умерли шесть пациентов.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор подготовит рекомендации по организации отдыха в детских лагерях
Замруководителя ведомства Ирина Брагина отметила, что в новых условиях следует создать максимально закрытый режим работы лагерей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС