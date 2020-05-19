Пандемия коронавируса. Новые антирекорды в США, Бразилии и Индии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов зафиксирован в понедельник в США: по данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, количество выявленных в стране случаев инфицирования превысило 1,5 млн, умерли более 90 тыс. человек.

США сохраняют мировое лидерство по обоим этим показателям, а на третье место в мире (вслед за Россией) по количеству инфицированных вышла Бразилия, которая обогнала Великобританию.

Стотысячный рубеж выявленных случаев заражения коронавирусом преодолела во вторник Индия.

Пока что десятку стран, лидирующих по количеству инфицированных, замыкает Иран (чуть более 120 тыс. человек). Места с пятого по девятое, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимают Испания, Италия, Германия, Турция и Франция.

Приоритет экономики

Количество случаев заражения в США более чем в пять раз выше, чем в России, занимающей второе место в мире. А число летальных исходов в Соединенных Штатах сопоставимо с суммарными показателями идущих следом Великобритании (около 34,8 тыс.), Италии (32 тыс.) и Франции (более 28,3 тыс.).

Несмотря на столь высокие показатели, большинство американских штатов в соответствии с рекомендациями федеральных властей в начале мая приступили к постепенному ослаблению санитарных ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Как сообщил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий межведомственную рабочую группу по борьбе с распространением коронавируса, 48 из 50 штатов уже подготовили планы возобновления работы предприятий, которые были вынуждены значительно сократить или даже приостановить свою деятельность из-за пандемии.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале 2020 года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%.

Третье место Бразилии

Быстрый рост количества инфицированных коронавирусом продолжается в Бразилии: по данным Минздрава республики на понедельник, за последние сутки там выявлено более 14 тыс. новых случаев заражения. По их общему количеству (свыше 254 тыс.) Бразилия вышла на третье место в мире, обогнав Великобританию (около 247 тыс.).

Число летальных исходов из-за заболевания, вызываемого коронавирусом, выросло в Бразилии за сутки на 674, до 16 792. Вылечились 100 459 пациентов. Причины еще 2 277 смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, выясняются.

Эпицентром заражения в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, вторым регионом по числу заразившихся стал юго-восточный Рио-де-Жанейро.

Вспышка коронавируса привела к тому, что в стране уже дважды сменился глава Минздрава. 16 апреля из-за разногласий с президентом Жаиром Болсонару по вопросу стратегии борьбы с пандемией своего поста лишился Луис Энрике Мандетта, 15 мая в отставку подал сменивший его Нелсон Тейш, несогласный с главой государства в вопросе необходимости назначения гидроксихлорохина уже на ранних стадиях заболевания.

Ситуация в Индии

Общее количество заразившихся новым коронавирусом в Индии выросло за последние сутки на 4 970 и к утру вторника превысило 101 тыс. человек. По сообщению индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи, число умерших пациентов с коронавирусом выросло за 24 часа на 134 и достигло 3 163 человека.

По данным Минздрава Индии, в настоящее время в больницах страны проходят лечение 58 802 заразившихся коронавирусом, 39 174 человека выздоровели.

При сохранении нынешних темпов распространения инфекции Индия может уже в конце этой либо начале следующей недели вытеснить Иран с десятого места в списке стран, где насчитывается наибольшее количество заразившихся.

Накануне глава Минздрава Индии Харш Вардхан, выступая на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, заявил, что Индия приняла все необходимые меры для борьбы с пандемией коронавируса и рассчитывает, что в ближайшие месяцы ситуация с заболеваемостью улучшится.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце марта призвал власти всех штатов и союзных территорий обеспечить соблюдение режима строгой изоляции. В минувшее воскресенье этот режим был продлен уже в третий раз, теперь до конца мая.