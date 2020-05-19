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Пандемия коронавируса нового типа

Работающие с больными COVID-19 бурятские медики получили более 70 млн рублей выплат

По данным Генпрокуратуры РФ, задержка с выплатами произошла из-за волокиты при оформлении правовых актов

ТАСС, 19 мая. Медики из Бурятии, работающие с заразившимися коронавирусной инфекцией, получили более 70 млн рублей стимулирующих выплат. Деньги задержали из-за волокиты при оформлении правовых актов, сообщается во вторник на сайте Генпрокуртуры РФ.

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"В Бурятии после вмешательства прокуратуры медицинским работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, выплачено более 70 млн рублей стимулирующих выплат, выявлена волокита при разработке нормативных правовых актов, необходимых для выплат стимулирующего характера", - говорится в сообщении.

Министру здравоохранения региона внесено представление. Общая сумма задержанных средств составила 70,7 млн рублей.

По данным регионального оперативного штаба на утро 19 мая в республике зарегистрировано 1 015 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 42 новых. Вылечилось 389 человек, умерли шестеро. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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Путин заявил, что все выплаты медикам должны быть прозрачны и понятны
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