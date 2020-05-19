В Дагестане сотрудники МЧС провели дезинфекцию около 700 тыс. кв. м территорий

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Около 700 тыс. кв. м территорий продезинфицировали сотрудники Главного управления МЧС России по Дагестану в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

"В оперативный штаб Республики Дагестан поступают заявки от министерств, ведомств, органов местного самоуправления и организаций на проведение дезинфекционных мероприятий. Силами пожарно-спасательных подразделений Главное управление МЧС России по Дагестану проводит дезинфекционные мероприятия. На сегодня проведена дезинфекция территорий зданий в 32 муниципальных образованиях и 12 министерствах и ведомствах, а также на всех транспортных узлах республики. Всего обработано 674 тыс. кв. м территории", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в среду ожидается прибытие в республику группы специалистов и техники МЧС России для проведения более масштабной дезинфекции.

18 мая президент России поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людьми.

19 мая автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска с необходимым оборудованием. Всего в работе будут задействованы 140 человек и 26 единиц техники.

В Дагестане, по данным регионального штаба, на 19 мая было зарегистрировано 3 553 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2 003 человека выздоровели, умерли 32 человека. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов ранее сообщил, что от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, в том числе 40 медиков.