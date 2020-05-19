Муфтий Гайнутдин призвал мусульман принимать все меры предосторожности против коронавируса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих принимать все меры предосторожности для борьбы с пандемией коронавируса и отказаться от коллективной молитвы в праздник Ураза-байрам, говорится в опубликованном на сайте СМР во вторник обращении к мусульманам.

"24 мая, в день благословенного праздника Ид аль-Фитр - Ураза-байрам, наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов, не смогут принять верующих, дабы не создать условий для заражения еще большего количества людей. Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось", - сказал муфтий.

"Мы будем отмечать его [праздник] в кругу семьи, в своих домах без сомнения, что и наш пост-ураза, и все молитвы, благочестивые дела будут приняты и вознаграждены всевышним Аллахом", - заключил он.

Муфтий также выразил благодарность врачам и медицинским работникам, которые ведут борьбу с пандемией.

Телеканал "Россия-1" проведет прямую трансляцию праздничной молитвы духовенства Духовного управления мусульман в праздник Ураза-байрам из Московской соборной мечети, сообщил Равиль Гайнутдин.

"Мы, имамы Московской соборной мечети, 24 мая 2020 года в день праздника Ураза-байрам в ограниченном количестве совершим праздничную молитву с соблюдением социальной дистанции. Государственный телеканал "Россия-1" будет вести прямую трансляцию Ураза-байрам и распространит ее на всю Россию, страны СНГ и, через спутник, на дальнее зарубежье. Я искренне надеюсь, что через эту трансляцию праздничной молитвы и проповеди, через такбиры (возгласы восславления Аллаха - ТАСС), произнесенные в главной мечети России - Московской соборной мечети - дух праздника войдет в каждый мусульманский дом, и мы будем чувствовать дух единения, братства и праздника", - сказал муфтий.

Он сообщил, что прямая трансляция молитвы из Московской соборной мечети начнется 24 мая в 9:00 мск.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан), согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, наступит в 2020 году 24 мая.

Ранее на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома, отказавшись от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями. Представители Духовного управления мусульман РФ и Духовного собрания мусульман России сообщили ТАСС, что коллективные молитвы в праздник Ураза-байрам в российских мечетях не состоятся из-за пандемии коронавируса.