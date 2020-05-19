Вспышка коронавируса зарегистрирована в психоневрологическом интернате под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в психоневрологическом интернате Жирновском районе Волгоградской области, который находится примерно в 250 км от областного центра, сообщил журналистам заместитель главы комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

"У нас зафиксировано вспышка в психоневрологическом интернате, работа ведется со стороны соцзащиты, по линии комитета здравоохранения, по линии Роспотребнадзора. Очаг полностью локализован, сейчас там проводится повторное лабораторное обследование. По первичному лабораторному обследованию у 30 пациентов, которые являются клиентами этого интерната, положительные результаты, все они переведены в медучреждения, у них легкие бессимптомные формы, для этого специально развернут дополнительно 40 коек на базе Жирновской центральной районной больницы (ЦРБ)", - сказал Алимов.

Он отметил, что пациенты с симптомами и те, у кого высокая температура, их восемь из 30, госпитализированы в Камышин. "Всего в интернате постоянно проживает чуть более 90 клиентов и 25 человек - это персонал. Интернат работает в режиме закрытого формата, Роспотребнадзор проводит эпидрасследование, результатов [откуда источник заражения] еще нет, потому что это дело последних двух дней", - сказал Алимов, подчеркнув, что положительных результатов на коронавирус у сотрудников интерната не выявлено.

В комитете здравоохранения ТАСС уточнили, что 60 пациентов и персонал в настоящее время находятся в интернате на карантине, первичный результат на коронавирус у них отрицательный. "Можно сказать, что у 60 человек подозревается [коронавирус], у них будет проведено повторное исследование", - сказал собеседник агентства.

По данным оперативного штаба, на 19 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1 747 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 519, умерли 13 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 86 человек.