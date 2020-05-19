Эксперт: в ситуации с коронавирусом в Петербурге появились оптимистичные тенденции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге в последние дни остается примерно на одинаковом уровне, это говорит о том, что есть шанс на снижение заболеваемости в городе в ближайшее время, считает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

"Ситуация в городе остается сложной, но есть оптимистичные тенденции. В городе уже несколько дней не растет число заболевших в сутки, уменьшился индекс заражения, а также увеличилось время удвоения числа инфицированных с 10 до 15 дней. Все этого говорит, что есть серьезные шансы к началу снижения показателей заболеваемости в ближайшее время", - сказал Шляхто ТАСС.

На 19 мая в Петербурге выявлено 11 340 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. За последние сутки выявили 453 новых случая. За последнюю неделю суточный прирост держался примерно на этом же уровне, исключение составили только два дня, когда число новых заразившихся превысило 500. Кроме того, по последним данным выздоровели после заражения коронавирусом 2 272 человека, умерли 95.

По мнению глава рабочей группы, за оставшиеся две недели мая городу важно "закрепить достигнутые результаты", обеспечить резерв коечного фонда и сохранить медицинские кадры. "Очень правильно, что город сохраняет ограничительные меры. С учетом дефицита коек и большого числа тяжелых пациентов, не останется резерва обеспечить помощь, если произойдет быстрый рост. С текущей ситуацией город справляется хорошо, произошла оптимизация помощи, подключились центры амбулаторной компьютерной томографии, оптимизирована работа скорой медицинской помощи, значительно возросло качество амбулаторного ведения пациентов, критерии выписки", - отметил академик.

В то же время в городе продолжают заражаться коронавирусом медицинские работники, причем не только в специализированных стационарах, но и в других учреждениях, отметил Шляхто. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что всего новым коронавирусом заразились около 2,5 тыс. медицинских работников.

"Поэтому защита персонала и качественная помощь, быстрая организация, своевременная выписка, быстрые ответы тестирования - вот наши задачи на ближайшее время", - сказал Шляхто. Он также отметил, что охват тестированием в городе существенно превышает требуемый уровень.