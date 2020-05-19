В Татарстане могут создать цифровые участки для голосования к осенним выборам

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Возможность создания цифровых участков для голосования рассматривают в Татарстане, они могут появиться к осенним выборам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК республики, распространенном во вторник.

Госдума на пленарном заседании 12 мая приняла в третьем чтении законопроект о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в нижнюю палату седьмого созыва и в ходе выборов в органы госвласти субъектов РФ.

"В Татарстане рассматривается возможность образовать к осенним выборам цифровые участки для голосования. Само нововведение открывает широкие перспективы в реализации избирательного права. Гражданин, находящийся за пределами своего избирательного округа и даже своего региона, сможет голосовать на выборах", - говорится в сообщении.

В сентябре в Единый день голосования в регионе планируется провести выборы президента республики, депутатов местных советов, дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ и Госсовета Татарстана. "Татарстанцы, находящиеся 13 сентября вне своего места прописки, смогут проголосовать на ближайшем цифровом участке за кандидата в президенты Татарстана", - цитирует пресс-служба председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева.

По окончании майских праздников власти Татарстана пошли на поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей республики рекомендательный характер.