Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил председателя правительства Михаила Мишустина, который в конце апреля заразился коронавирусом, с выздоровлением. В начале совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии президент предложил Мишустину выступить с докладом.

"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Как мне врачи сказали, последние несколько тестов - отрицательные. Так что вы можете в полном объеме приступить к работе", - сказал президент.

Путин отметил, что Мишустин и во время болезни работал "практически в полном объеме". "Тем не менее это тоже событие. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли", - добавил он.

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ, отменяющий возложение обязанностей премьер-министра на первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

Мишустин, находясь в медучреждении, провел в формате видеоконференцсвязи несколько совещаний. Ранее отмечалось, что он идет на поправку и может в скором времени быть выписан из больницы. В понедельник Мишустин проводил совещания все еще из больницы.