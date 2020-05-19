{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: родители подали 12 млн заявок на единовременную выплату на детей до 16 лет

По словам президента, общее число детей, на которых семьи получат выплату, должно составить порядка 22 млн

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы сообщил, что по состоянию на 18 мая от родителей поступило около 12 млн заявок на единовременную выплату на детей в возрасте до 16 лет.

"11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно. Эта мера оказалась крайне востребованной. По состоянию на 18 мая от родителей через портал "Госуслуги" поступило заявление на выдачу единовременной выплаты на почти на 12 млн детей", - сказал он.

Президент отметил, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, должно составить порядка 22 млн. "Вместе со взрослыми членами семьи эта мера поддержки коснется - если брать коэффициент 1,8 - более 50 млн человек в стране, а объем дополнительных бюджетных средств на эти цели - очень солидный. Даже в непростых сегодняшних условиях мы изыскали возможность выделить 197,2 млрд рублей", - добавил российский лидер.

Путин также напомнил о том, что ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет была распространена на семьи, в которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Таким образом, по его оценке, в общей сложности власти смогут поддержать порядка 5 млн детей от рождения до трехлетнего возраста.

Президент обратился к участникам совещания с требованием доложить, как на практике обстоят дела с данными выплатами. "Прошу также доложить, какие меры приняты для бесперебойного функционирования портала "Госуслуги". Знаю, что в последнее время он наладил свою работу должным образом. Прошу сегодня об этом сказать отдельно: сколько заявлений граждан уже обработано, какие, может быть новые, удобные для людей востребованные сервисы планируется запустить", - указал он.

"Действительно, портал "Госуслуги" заработал, работает сейчас хорошо, о чем говорит и тот факт, что за выплатами в 10 тыс. рублей на ребенка до 16 лет через портал "Госуслуги" обратилось 99% заявителей и только один процент пришел в отделения Пенсионного фонда", - констатировал Путин. По его оценке, "в общем и целом, судя по всему, портал работает". Ранее на прошлой неделе глава государства раскритиковал работу портала, поскольку тот не выдержал нагрузку из-за большого количества заявлений, поступивших в первый же день.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин заявил, что важно наладить обратную связь для оценки эффективности мер поддержки
Президент призвал чиновников работать, "понимая, что происходит на земле", реагируя на происходящие события
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС