Путин: родители подали 12 млн заявок на единовременную выплату на детей до 16 лет

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы сообщил, что по состоянию на 18 мая от родителей поступило около 12 млн заявок на единовременную выплату на детей в возрасте до 16 лет.

"11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно. Эта мера оказалась крайне востребованной. По состоянию на 18 мая от родителей через портал "Госуслуги" поступило заявление на выдачу единовременной выплаты на почти на 12 млн детей", - сказал он.

Президент отметил, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, должно составить порядка 22 млн. "Вместе со взрослыми членами семьи эта мера поддержки коснется - если брать коэффициент 1,8 - более 50 млн человек в стране, а объем дополнительных бюджетных средств на эти цели - очень солидный. Даже в непростых сегодняшних условиях мы изыскали возможность выделить 197,2 млрд рублей", - добавил российский лидер.

Путин также напомнил о том, что ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет была распространена на семьи, в которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Таким образом, по его оценке, в общей сложности власти смогут поддержать порядка 5 млн детей от рождения до трехлетнего возраста.

Президент обратился к участникам совещания с требованием доложить, как на практике обстоят дела с данными выплатами. "Прошу также доложить, какие меры приняты для бесперебойного функционирования портала "Госуслуги". Знаю, что в последнее время он наладил свою работу должным образом. Прошу сегодня об этом сказать отдельно: сколько заявлений граждан уже обработано, какие, может быть новые, удобные для людей востребованные сервисы планируется запустить", - указал он.

"Действительно, портал "Госуслуги" заработал, работает сейчас хорошо, о чем говорит и тот факт, что за выплатами в 10 тыс. рублей на ребенка до 16 лет через портал "Госуслуги" обратилось 99% заявителей и только один процент пришел в отделения Пенсионного фонда", - констатировал Путин. По его оценке, "в общем и целом, судя по всему, портал работает". Ранее на прошлой неделе глава государства раскритиковал работу портала, поскольку тот не выдержал нагрузку из-за большого количества заявлений, поступивших в первый же день.