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В России будут составлять рейтинг судебно-экспертных организаций

Президент Судебно-экспертной палаты Денис Шульженко отметил, что это снизит нагрузку на судей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Судебно-экспертная палата РФ (СЭП) запустила первое в России ежегодное рейтингование судебно-экспертных организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.

"СЭП РФ впервые проводит всестороннюю комплексную оценку судебно-экспертных организаций по унифицированной и сопоставимой шкале из более 40 показателей и критериев. В процессе рейтингования анализируются и рассчитываются такие показатели, как экспертная эффективность, деловая репутация и финансовая стабильность организации", - сказали в пресс-службе. Палата принимает заявки на участие в рейтинговании судебно-экспертных организаций до 15 июня 2020 года включительно. Результаты будут опубликованы на сайте после 1 июля.

Как пояснили в пресс-службе, одна из целей рейтингования - это независимая и объективная оценка деятельности судебно-экспертных организаций, а также оптимизация выбора организаций на стадии назначения экспертиз и поручения исследований в области науки, техники, ремесла или искусства. "Организаций, оказывающих услуги в области судебно-экспертной деятельности, очень много. На сегодняшний день отсутствуют инструменты, которые помогали бы судьям и следователям обоснованно выбирать организации для назначения экспертизы. В целом процесс назначения экспертиз в те или иные организации сегодня носит весьма субъективный и непрозрачный характер", - рассказал президент СЭП РФ Денис Шульженко.

По его словам, в отсутствие механизмов отбора судебно-экспертных организаций увеличивается нагрузка на судей, которые должны "в ручном режиме" собирать информацию о репутации организаций, квалификации их экспертов и так далее, что не способствует качественному судопроизводству. "Итоги рейтингования станут на сегодняшний день единственным инструментарием для участников судопроизводства, позволяющим выбрать профессиональную организацию для назначения экспертизы. Честное состязание продемонстрирует организациям, в чем их сильные стороны, а что нужно подтянуть. Мы уверены, что участие представителей отрасли в рейтинге мотивирует судебно-экспертные организации совершенствовать свою деятельность, повышать квалификацию экспертов, улучшать качество экспертизы и в целом более добросовестно подходить к подготовке судебно-экспертных заключений, потому что результаты рейтинга будут иметь чрезвычайно важное значение для участников судебных процессов, судей, правоохранительных органов при назначении экспертиз", - отметил президент СЭП.

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