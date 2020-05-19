В Пензенской области на допвыплаты работникам медучреждений предусмотрели 27,6 млн рублей

ПЕНЗА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Пензенской области направят 27,6 млн рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, а также сотрудникам медучреждений, которые работают в условиях пандемии коронавируса, но при этом не подпадают под действие постановлений правительства РФ, регулирующих допвыплаты. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства региона.

"Принято решение за счет средств регионального бюджета медицинским и иным работникам, не подпадающим под действие постановлений правительства Российской Федерации № 415 или № 484, установить стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку", - указано в сообщении.

Выплаты будут распространяться на работников, которые контактируют с заразившимися коронавирусом, биоматериалами или предметами, на которых может быть вирус. В частности, в эту категорию входят судмедэксперты, патологоанатомы, медицинские дезинфекторы, водители автомобилей, которые перевозят больных и медперсонал, врачи и биологи, а также средний медперсонал, работающий в лабораториях, кабинетах рентгена, МРТ, УЗИ. Выплаты также получат буфетчицы, уборщики служебных помещений, кастелянши в медучреждениях.

В частности, врачи и биологи получат 23,8 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал - 11,9 тыс. рублей, младший медицинский и вспомогательный персонал - 6 тыс. рублей в месяц.

"На данные цели в бюджете Пензенской области на первоначальном этапе предусмотрено 27,6 млн руб. В настоящее время проект соответствующего постановления правительства Пензенской области проходит процедуру согласования", - говорится в сообщении.

По данным на 19 мая, в Пензенской области подтверждено 1245 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 861 человек выписан из больниц после выздоровления, 12 пациентов умерли.