{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Посольство РФ доставит россиян к вывозному рейсу "Уральских авиалиний" из Ларнаки

Самолет вылетит в Россию 20 мая

НИКОСИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Республике Кипр доставит в среду находящихся в разных городах острова россиян в аэропорт для вылета на родину транзитным вывозным авиарейсом "Уральских авиалиний" SVR3840, который совершит полет по маршруту Валетта - Ларнака - Москва. Об этом дипломатическое представительство сообщило во вторник в Facebook.

"Планируемое время вылета рейса из аэропорта Ларнаки - 19:00. Аэропорт прибытия в Москве - Шереметьево. Просим вас приезжать в аэропорт к 15:30. Посольством будет организован трансфер по маршруту Пафос - Лимасол - аэропорт города Ларнака", - сообщило посольство о планах на 20 мая.

Трансферы будут осуществлены из Пафоса и Лимасола с отправкой из этих городов соответственно в 12:30 и 14:00 (летнее кипрское время соответствует московскому), а также от контрольно-пропускного пункта "Ледра палас" в Никосии, где сразу после полудня при помощи российских дипломатов будет организован переход через внутреннюю границу острова для тех зарегистрировавшихся на этом рейс россиян, которые находятся в настоящий момент на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра.

"Итоговые списки пассажиров составляются Минкомсвязи России. Список с номерами заявок публикуется в Telegram-канале "Госуслуги: Кипр-РФ - https://t.me/cyprus_rf_covid19", - напомнили в посольстве.

Последний вывозной рейс с острова Кипр в РФ состоялся 10 мая. Тогда самолет авиакомпании Cyprus Airways, совершивший полет по маршруту Ларнака - Москва - Ларнака, взял на борт 74 российских пассажира.

Теги
КипрРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
"Экспресс-газету" оштрафовали на 400 тыс. рублей за раскрытие имени несовершеннолетнего
Также на 30 тыс. рублей оштрафовали главного редактора газеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС