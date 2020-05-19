Посольство РФ доставит россиян к вывозному рейсу "Уральских авиалиний" из Ларнаки

НИКОСИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Республике Кипр доставит в среду находящихся в разных городах острова россиян в аэропорт для вылета на родину транзитным вывозным авиарейсом "Уральских авиалиний" SVR3840, который совершит полет по маршруту Валетта - Ларнака - Москва. Об этом дипломатическое представительство сообщило во вторник в Facebook.

"Планируемое время вылета рейса из аэропорта Ларнаки - 19:00. Аэропорт прибытия в Москве - Шереметьево. Просим вас приезжать в аэропорт к 15:30. Посольством будет организован трансфер по маршруту Пафос - Лимасол - аэропорт города Ларнака", - сообщило посольство о планах на 20 мая.

Трансферы будут осуществлены из Пафоса и Лимасола с отправкой из этих городов соответственно в 12:30 и 14:00 (летнее кипрское время соответствует московскому), а также от контрольно-пропускного пункта "Ледра палас" в Никосии, где сразу после полудня при помощи российских дипломатов будет организован переход через внутреннюю границу острова для тех зарегистрировавшихся на этом рейс россиян, которые находятся в настоящий момент на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра.

"Итоговые списки пассажиров составляются Минкомсвязи России. Список с номерами заявок публикуется в Telegram-канале "Госуслуги: Кипр-РФ - https://t.me/cyprus_rf_covid19", - напомнили в посольстве.

Последний вывозной рейс с острова Кипр в РФ состоялся 10 мая. Тогда самолет авиакомпании Cyprus Airways, совершивший полет по маршруту Ларнака - Москва - Ларнака, взял на борт 74 российских пассажира.