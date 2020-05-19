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Пандемия коронавируса нового типа
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В Думу внесли поправку о переходе на дистанционное обучение в случае ЧС

Поправка не предусматривает полного перехода на дистанционное обучение, вводиться оно будет только в случае форс-мажора

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сенаторы внесли в Госдуму поправку о возможности перехода на дистанционный режим обучения в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации как на всей территории России, так и на отдельных ее территориях. Об этом сообщила ТАСС во вторник глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая выступила одним из авторов поправки.

"Ряд сенаторов внесли поправку к законопроекту, направленную на обеспечение непрерывности образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - сказала Гумерова. Она добавила, что поправка вносится в законопроект, направленный на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, принятый Госдумой 12 мая в первом чтении.

Согласно поправке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС, в случае введения на всей территории РФ или отдельных ее местностях чрезвычайного положения, режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации (без введения чрезвычайного положения), "реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". Оговаривается, что дистанционное обучение вводится в этом случае вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки и специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускает применение исключительно дистанционных образовательных программ.

Согласно поправке, копии документов об образовании или о квалификации, документов об обучении, выданные в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), предоставляют доступ к образованию и профессиональной деятельности наряду с документами, выданными на бумажном носителе.

Глава комитета СФ подчеркнула, что поправка не предусматривает полного перехода на дистанционное обучение, вводиться оно будет только в случае форс-мажора. "Никто не заменит традиционную школу, живое общение учителя с учеником. Никто и не ставит такую задачу. Речь идет об обеспечении непрерывности образования в нестандартных условиях", - подчеркнула Гумерова.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, определяющий полномочия Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ по установлению порядка применения дистанционного обучения. Авторами законопроекта, как и внесенной во вторник поправки, помимо главы профильного комитета СФ стали вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, а также первые заместители председателя комитета СФ по образованию Дмитрий Василенко и Григорий Карасин.

Теги
РоссияГумерова, Лилия СалаватовнаПандемия коронавируса нового типа
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