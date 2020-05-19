Граница Канады и США будет закрыта до 21 июня

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июня. Об этом во вторник сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ежедневном обращении к нации.

"Канада и США согласились не открывать границу еще 30 дней, - сказал он. - Это важное решение, которое призвано защитить людей по обе стороны границы". Трюдо добавил, что ситуация с распространением коронавируса быстро меняется, поэтому дальнейшие решения по продлению или отмене этого запрета стороны "будут принимать исходя из нее".

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта - были запрещены все необязательные перемещения через нее. Как сообщил тогда Трюдо, ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу. Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.

По данным Минздрава Канады, число заразившихся в стране превысило 78 тыс. человек, более 5,8 тыс. умерли. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 90,4 тыс. человек.