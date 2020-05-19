США не согласились с формулировкой резолюции ВОЗ о лекарствах от коронавируса

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. США не согласились с формулировкой резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения о производстве вакцин и других медицинских средств от коронавируса, а также с некоторыми другими положениями. В распространенном во вторник в Женеве пресс-релизе постоянное представительство Соединенных Штатов сообщило, что по этой причине дистанцируется от этих пунктов, хотя при этом другие положения резолюции встретили у постпредства поддержку.

"Несмотря на наши усилия работать в направлении достижения консенсусного языка во всех сферах резолюции, к сожалению, Соединенные Штаты должны дистанцироваться от нескольких параграфов", - отметила американская дипмиссия.

Так, признавая важность доступа к средствам в сфере охраны здоровья, США считают, что формулировки резолюции "посылают неверный сигнал инноваторам". Кроме того, обеспокоенность в Вашингтоне вызывает "неправильная интерпретация международных торговых обязательств многосторонними форумами, вне Всемирной торговой организации", что может, как считают в США, негативно сказаться на создании новых лекарств и расширении доступа к ним.

Вместе с тем, постпредство США считает, что принятая ассамблеей резолюция "вносит важный вклад в глобальное реагирование" на пандемию коронавируса. "Мы аплодируем призыву к беспристрастному, независимому и всеобъемлющему рассмотрению реагирования со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - подчеркнули в дипмиссии, призвав начать эту работу немедленно.

В резолюции, принятой во вторник на сессии, говорится, что население планеты должно иметь "всеобщий, равноправный и своевременный доступ" к качественным и доступным по цене средствам от коронавируса.

Главный ежегодный форум ВОЗ, проходивший 18 и 19 мая в формате видеоконференции, подтвердил руководящую роль организации в противодействии пандемии, высказавшись, вместе с тем, за проведение комплексного анализа ее действий. В сессии приняли участие представители 194 стран - членов ВОЗ.