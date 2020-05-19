Итальянская оппозиция заявила о намерении выйти на уличную акцию протеста 2 июня

РИМ, 19 мая. /ТАСС/. Партии правоцентристской оппозиции Италии объявили о проведении 2 июня, когда в стране отмечается День республики, уличной акции протеста. О достижении соответствующего соглашения сообщил во вторник лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

"По просьбе многих итальянцев, которые нам пишут, мы работаем над тем, чтобы собраться вместе на площади 2 июня в Риме", - сказал Сальвини по окончании совещания с представителями двух других партий правоцентристской коалиции - лидером "Братьев Италии" Джорджей Мелони и вице-председателем "Вперед, Италия", бывшим спикером Европарламента Антонио Таяни, который является главным соратником Сильвио Берлускони.

Сальвини отметил, что любая акция будет проводиться с соблюдением всех норм безопасности, поскольку в стране из-за пандемии пока действует запрет на массовые мероприятия и собрания. "Мы не будем выходить под флагами и символами, мы просто хотим выразить свою солидарность народу", - добавил политик.

Лидер "Братьев Италии" Мелони давно предложила провести акцию протеста в День республики. Берлускони со своей партией "Вперед, Италия" поддерживает далеко не все инициативы союзников, отличаясь более сдержанной позицией в отношении ЕС. Однако все три партии, включая "Лигу" Сальвини, одинаково критически настроены по отношению к действиям правительства в составе представителей Демократической партии (ДП) и "Движения "5 звезд", а также премьер-министра Джузеппе Конте.

В частности, оппозиция обвиняет правящие круги в неспособности предложить достаточно эффективные меры для преодоления кризиса, вызванного последствиями пандемии. Многие трудящиеся, вынужденно не работающие из-за ограничительных мер или прекращения деятельности целых отраслей экономики из-за пандемии, таких как туризм, пока не получили обещанного финансирования. На недостаток государственной поддержки жалуются представители среднего и малого бизнеса, составляющего основу итальянской экономики. На фоне кризиса возникают серьезные опасения о распространении влияния мафии, особенно в южных регионах страны. Кроме того, есть опасения, что связанные с мафией компании могут получить доступ к европейским ресурсам, направленным на восстановление экономики.